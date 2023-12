Roma: Confesercenti, da Comune accertamenti contributo soggiorno errati, siano ritirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’azione vessatoria "e un abuso di discrezionalità. Ancora più inattesa, vista la continua e virtuosa collaborazione offerta dai gestori per assicurare l’incasso del contributo di soggiorno. Un semplice avviso bonario avrebbe rispettato i principi di buona amministrazione e compliance fiscale - aggiunge -. Registriamo la totale mancanza di trasparenza e di motivazione adeguata negli avvisi di accertamento, compromettendo il diritto di difesa dei gestori. Che sarebbero d’obbligo, visto i dubbi sull’affidabilità dei dati su cui si basano gli accertamenti. Chiediamo pertanto il ritiro di tutti gli avvisi di accertamento inviati oppure l’istituzione immediata di una procedura che sospenda i termini dell’accertamento e invitiamo il Comune a conformarsi alle normative vigenti. Forse al Campidoglio non è chiara la linea di azione da intraprendere nel turismo, visto che il ricettivo è la colonna portante del turismo romano, nonostante la chiusura di molte strutture durante il Covid, invece di sostenerlo e aiutarlo, proprio perché in questo periodo è andato bene, ha deciso di tartassarlo anche con l’aumento della tassa di soggiorno che si ripercuote tra l’altro nell’offerta complessiva ai tour operator", conclude Cuomo. (Com)