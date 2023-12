Innovazione: Camera commercio Roma, al via Maker Faire Academy, 8 incontri formativi gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Maker Faire Academy è un progetto realizzato da “Maker Faire Rome – The European Edition” e Lazio Innova e rientra tra le iniziative del Punto impresa digitale (Pid) della Camera di Commercio di Roma. Si tratta di 8 incontri formativi, gratuiti, di approfondimento dedicati a studenti, innovatori, startupper, imprese e agli aspiranti imprenditori, per sviluppare competenze tecnologiche in ambito Impresa 4.0 e stimolare la creatività e la propensione all’autoimprenditorialità dei partecipanti. Gli incontri sono in presenza e si svolgono negli Spazi Attivi della Regione Lazio tra il 7 e il 20 dicembre 2023. Lo comunica in una nota la Camera di commercio di Roma. Maker Faire Academy - prosegue la nota - è un’iniziativa educativa all’avanguardia, dedicata a promuovere la cultura dell’innovazione e della creatività. Gli incontri si propongono di offrire un ambiente di apprendimento stimolante e coinvolgente, rivolto a Pmi e studenti di tutte le età che desiderano esplorare le frontiere della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, delle arti e della matematica (Steam) e delle nuove tecnologie applicare al fare in tanti campi: dalla moda ai videogiochi. Maker Faire Academy si svolge nel territorio del Lazio: Viterbo, Ferentino (Frosinone), Colleferro, Bracciano, Zagarolo, Roma, Rieti e Latina. (segue) (Com)