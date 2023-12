Natale: a Piazza Navona inizia la Festa della Befana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa della Befana torna a Piazza Navona per immergere romani e turisti, grandi e bambini, nella magia del Natale fino al 6 gennaio. Due giornate speciali, l'8 e il 9 dicembre daranno il via a un calendario di eventi e attività dedicato a famiglie e bambini. Domani alle 11:30, appuntamento con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive di Roma Capitale per inaugurare la festa e fare un giro nel mercatino di Natale nella suggestiva piazza della Capitale. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. Sabato un evento speciale, dalle 15 alle 17 con bambine e bambini sarà allestito l'Albero della Pace. Ogni bambino è stato invitato a portare un proprio addobbo o lavoretto da appendere all'albero e se vorrà anche un disegno e un pensiero sul tema della "Pace" che verrà esposto in piazza per tutta la durata della manifestazione. L'invito è aperto a tutte le bambine e bambini. Verrà messa a disposizione un'area dedicata dove i piccoli potranno apporre disegni e pensieri sul tema della "Pace". (segue) (Com)