Milano: Casellati, la prima della Scala vetrina sul mondo

- “La Prima della Scala è una vetrina sul mondo. La lirica ormai è patrimonio dell’Unesco e oggi assistere a questa Prima di un’opera della maturità di Verdi, che un po’ si allontana dalla linea drammaturgica, è davvero un grande piacere, con cantanti straordinari. Quindi è una gioia per il cuore”. Lo ha detto il ministro per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati al suo arrivo alla Scala per la Prima del Don Carlo. (Rem)