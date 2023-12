Tunisia: manifestazione davanti a carcere Manouba contro arresto leader politica Moussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica tunisina), hanno protestato davanti al carcere femminile di Manouba, in Tunisia, a sostegno della presidente del partito, l'avvocata Abir Moussi, in detenzione dal 3 ottobre scorso. Lo ha riferito il sito web di informazione "Business News", secondo cui la maggior parte dei manifestanti erano donne che hanno formato una catena umana intorno alla prigione per esprimere la propria solidarietà a Moussi. I dimostranti hanno inoltre sventolato la bandiera della Tunisia, cantando l'inno nazionale e scandendo slogan, quali: "Lunga vita ad Abir"; "Rilasciate Abir"; "È una vergogna che venga chiamata a rispondere del suo attivismo"; e "Siamo tutti Abir". Moussi, in sciopero della fame da diversi giorni, era finita in manette davanti all'ufficio di sicurezza del palazzo di Cartagine il 3 ottobre 2023. Due giorni dopo, giovedì 5 ottobre, la presidente del Pdl veniva formalmente rinviata a giudizio con l’accusa di attentato contro la sicurezza interna dello Stato. (Tut)