Bulgaria: Parlamento si riunisce la prossima settimana per voto progetto di bilancio 2024

- Il Parlamento della Bulgaria si riunirà la prossima settimana per votare la bozza del bilancio statale 2024 elaborata dal governo. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. I parlamentari bulgari si riuniranno in sedute straordinarie nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 dicembre. La votazione si sarebbe dovuta tenere questa settimana, ma è stata rinviata per l’assenza del ministro delle Finanze Assen Vassilev, impegnato al Consiglio Affari economici dell’Ue. “La relazione di tutte le commissioni parlamentari è pronta. Ma volete iniziare senza il ministro? Non vogliamo creare precedenti, ci stiamo muovendo in modo assolutamente coerente", ha affermato il presidente della commissione Bilancio, Yordan Tsonev. (Seb)