Sanità: in Consiglio Lazio premiate eccellenze, Aurigemma "motivo di orgoglio per regione"

- Il Consiglio regionale del Lazio oggi ha voluto attestare i meriti professionali di quattro brillanti rappresentanti del sistema sanitario regionale che recentemente hanno ricevuto due importanti premi a livello nazionale. Il presidente Antonello Aurigemma, infatti, ha consegnato una targa celebrativa al prof. Francesco Cognetti, che il 16 novembre scorso è stato insignito del premio “Gianni Bonadonna” 2023, dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), per i suoi meriti acquisiti in tanti anni nell’ambito dell’oncologia medica e della ricerca. Tre targhe sono invece state consegnate ai principali responsabili del progetto “Diagnosi precoce dei disturbi cognitivi in età geriatrica, supportata da algoritmi di intelligenza artificiale in un Pdta integrato e multidisciplinare”, che si è classificato al primo posto nella categoria “AI Best in Healthcare” al Forum Sistema Salute 2023, svolto a Firenze il 19 e 20 ottobre scorsi. Premiati il dott. Giovanni Capobianco, direttore della Uoc Geriatrica dell'ospedale Sant'Eugenio, il dott. Marco Guazzaroni, direttore della Uoc Radiodiagnostica dello stesso nosocomio e il direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati. (segue) (Rer)