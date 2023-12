Sanità: in Consiglio Lazio premiate eccellenze, Aurigemma "motivo di orgoglio per regione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia si è svolta nella sala “Giovanni Bartoloni” del Consiglio regionale ed è stata aperta dal presidente Aurigemma con queste parole: “Questi premi sono motivo di orgoglio per tutta la Regione, a dimostrazione che la nostra sanità è ricca di eccellenze, riconosciute e apprezzate anche fuori dal Lazio”. Il presidente ha poi sottolineato che i due premi hanno in comune l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi percorsi scientifici, “a dimostrazione di quanto siano indispensabili l’innovazione, il progresso e la ricerca, in un settore delicato come quello della sanità”, ha detto Aurigemma. Con riferimento al prof. Cognetti, Aurigemma ha sottolineato che si tratta “dell’ennesimo premio ricevuto per il lavoro che ha svolto e continua a svolgere a supporto dei tanti pazienti oncologici, non solo del Lazio, per questo oggi siamo orgogliosi di consegnare un ulteriore riconoscimento a chi ha saputo sempre dare risposte adeguate ai propri pazienti”. Il professor Cognetti, oggi presidente della Federazione nazionale degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce), ha lavorato per 43 anni presso l’Istituto Regina Elena di Roma, dove è stato per 32 anni direttore dell’oncologia medica, professore all’Università “La Sapienza” di Roma, è stato anche alla guida di Aiom dal 2001 al 2003. (segue) (Rer)