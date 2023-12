Sanità: in Consiglio Lazio premiate eccellenze, Aurigemma "motivo di orgoglio per regione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il premio “Ai Best in Healthcare” al Forum Sistema Salute 2023, il dott. Capobianco ha spiegato che “questo riconoscimento non sarebbe stato possibile se non fosse stato sostenuto dall’ambiente giusto che promuove le innovazioni e sostiene le progettualità, come quello che abbiamo trovato nella direzione della Asl Roma 2”. Giovanni Capobianco ha parlato di una “cooperazione di diversità” alla base del risultato prestigioso, intesa come “sintesi tra la tecnologia, le grandi macchine avanzate, e una medicina che non è antica ma che si fonda sull’ascolto delle persone e sul lavoro costante e quotidiano di tanti operatori sanitari”. Il progetto che si è classificato al primo posto al Forum Sistema Salute 2023 è stato spiegato dal dott. Marco Guazzaroni: “Si tratta della possibilità di effettuare una risonanza magnetica tecnicamente analoga a quelle che normalmente vengono effettuate di routine che però ha un sistema di intelligenza artificiale che permette di fare una mappatura completa delle circonvoluzioni cerebrali, andando a identificare quelli che sono gli elementi di riduzione volumetrica di zone target che sono poi corrispondenti a livelli complessi e diversi di decadimento cognitivo. La cosa fondamentale è che vengono messe in correlazione le zone di atrofia cerebrale con i deficit cognitivi che quel paziente può avere o potrà avere. In questo modo possiamo valutare non solo la situazione attuale ma anche potenzialmente prevenire la possibilità che un paziente possa sviluppare questo tipo di percorso”. (segue) (Rer)