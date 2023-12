Sanità: in Consiglio Lazio premiate eccellenze, Aurigemma "motivo di orgoglio per regione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati, si è soffermato sull’importanza delle innovazioni e della prevenzione: “Il nostro sistema sanitario, che sta vivendo un momento di forte crisi, necessità di discontinuità che deve nascere dall’innovazione. Se abbiamo dei cavalli di razza, facciamoli correre a briglie sciolte e io ho avuto la fortuna di averne”, ha detto Casati. “La prevenzione – ha aggiunto – spesso è considerata un costo ma invece è fondamentale per la sostenibilità del sistema. Non solo da un punto di vista economico ma anche rispetto alla possibilità di intercettare il prima possibile i problemi di salute per rallentare i processi degenerativi, che sono tipici della cronicità”. Al termine della cerimonia, Aurigemma si è soffermato sul ruolo della Sanità pubblica: “Siamo convinti che la politica debba riappropriarsi di un ruolo di indirizzo – ha detto – ma soprattutto ridare vitalità e passione, in una programmazione, in una visione della sanità che per troppi anni è mancata, per rincorrere la fuoriuscita dal commissariamento. Si sono rincorsi numeri e algoritmi algebrici – ha aggiunto Aurigemma – che non hanno nulla a che vedere con il Servizio Sanitario, dietro a quei numeri ci sono malati, familiari che soffrono. Noi dobbiamo cercare di fare un passo avanti per cercare di dare una visione che possa corrispondere a reali esigenze del territorio della Regione Lazio”, ha concluso il presidente dell'Aula della Pisana. (Rer)