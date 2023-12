Cop28: Aeronautica militare partecipa con un evento su formazione e addestramento meteorologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare partecipa per la prima volta alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in corso a Dubai, con un evento collaterale dal titolo "Education&Training in Meteorology and Climatology". Il 9 dicembre, presso il padiglione Italia, il generale di brigata Luca Baione, capo dell'Ufficio generale per l'Aviazione militare e la meteorologia e rappresentante permanente d'Italia presso l'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), coordinerà una presentazione dal titolo "Education & Training in Meteorology and Climatology" per illustrare alla comunità internazionale l'offerta formativa, di addestramento e specializzazione che il "Sistema Italia" esprime nei settore della meteorologia e della climatologia. Insieme al Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, si legge in un comunicato, a rappresentare l'Italia ci saranno molte altre eccellenze nel campo della formazione, specializzazione addestramento, come l'Istituto di bioeconomia del Cnr di Firenze, già certificato dal Wmo come Regional Training Centre; l'Università de L'Aquila che presenta un corso di laurea magistrale concepito e curato insieme a "La Sapienza" di Roma; il Centro per il telesensing dell'ambiente e la modellistica previsionale di eventi severi (Cetemps) de l'Aquila; la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa ed il consorzio Hydrology Satellite Application Facilities (H-Saf), il più numeroso di Eumetesat, guidato dall'Aeronautica militare con l'essenziale partecipazione della Protezione civile che esprime il Project Manager del consorzio. (segue) (Com)