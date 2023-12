Cop28: Aeronautica militare partecipa con un evento su formazione e addestramento meteorologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta formativa – che spazia dai corsi di breve durata per esigenze specifiche degli operatori di settore alla laurea magistrale – copre tutte le aree di interesse, dalla meteorologia tradizionale a quella spaziale; dall'uso di strumenti per l'osservazione l'elaborazione dei dati all'arometeorologia; dal monitoraggio dell'atmosfera per lo studio del cambiamento climatico agli innovativi percorsi di studio sull'etica del cambiamento climatico. I certificati rilasciati al termine dei corsi, condotti in inglese e francese, sono conformi ai protocolli del Wmo e quindi destinati a frequentatori internazionali. Oltre a fornire il servizio meteorologico nazionale, l'Aeronautica militare fornisce il supporto meteo a tutte le attività di sicurezza e difesa del Paese, ai piani di difesa nazionale ed a quelli Nato, nonché a tutte le missioni di cooperazione internazionale nelle quali l'Italia è impegnata, assicurando i servizio "meteo e clima" nelle diverse aree del mondo che vedono l'impegno dei contingenti nazionali. Inoltre, il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare concorre allo studio del cambiamento climatico attraverso le proprie stazioni di monitoraggio dell'atmosfera di Monte Cimone (Modena) e Vigna di Valle (Roma), eccellenze riconosciute a livello globale, fornisce infine il proprio irrinunciabile contributo alla campagna in Antartide, giunta alla 39esima spedizione. (Com)