Sociale: Lupi (Nm), solidarietà di uomo, padre e tifoso a Fedez per insulti e minacce a figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Esprimo tutta la mia vicinanza, di uomo, di padre e anche di tifoso, a Fedez, da cui pure mi separano politicamente molte cose. Lo dichiara in una nota il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Condivido la sua decisione di denunciare quei leoni da tastiera che, credendosi al sicuro sotto nomi falsi e nickname, hanno insultato e minacciato sui social il figlio di cinque anni. E per cosa? Per essere sceso in campo al Meazza con i rossoneri nel prepartita di Milan-Frosinone. Il livello di brutalità raggiunto è preoccupante ed episodi come questo, che peraltro colpiscono al cuore una persona di grande sensibilità, impongono una riflessione a tutti, istituzioni, politica, società civile", aggiunge. (Rin)