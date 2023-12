Medio Oriente: Save the Children, offensiva Israele mina capacità di fornire assistenza a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intensità dell'offensiva del governo israeliano unita all'assedio in corso hanno minato la capacità di fornire assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza. Lo riferisce oggi un comunicato di Save the Children. Se non verranno messi in atto immediatamente un cessate il fuoco duraturo e le condizioni necessarie per una risposta umanitaria, il prezzo da pagare sarà un numero sempre maggiore di vite di bambini. "Stiamo esaurendo le parole per descrivere l'orrore che si sta verificando tra i minori di Gaza. La maggior parte di loro è stata sfollata con la forza, schiacciata in un piccolo frammento di terra che non può accoglierli. Coloro che non sono stati costretti a lasciare le proprie case sono tagliati fuori dai beni di prima necessità necessari per la sopravvivenza. Quelli che finora sono sopravvissuti ai bombardamenti affrontano il rischio imminente di fame e malattie. I nostri team ci raccontano di vermi estratti dalle ferite e di bambini sottoposti ad amputazioni senza anestesia. I più piccoli sopportano e sono testimoni di orrori, mentre il mondo guarda. Il livello della sofferenza umana è intollerabile", ha affermato Inger Ashing, direttrice generale di Save the Children International. (segue) (Com)