Medio Oriente: Save the Children, offensiva Israele mina capacità di fornire assistenza a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come hanno ripetutamente avvertito le organizzazioni umanitarie: non c'è nessun posto sicuro a Gaza. Sono settimane che lanciamo l'allarme e il mondo non è riuscito ad agire. Da quando è iniziata questa escalation, l'assistenza umanitaria è diventata l'unica ancora di salvezza per i bambini e le loro famiglie e ora anche questa sta diventando praticamente impossibile. Semplicemente non siamo in grado di svolgere il nostro lavoro in modo efficace. L'intensità delle ostilità e l'utilizzo degli aiuti come arma da parte delle autorità israeliane, inclusa la somministrazione di cibo, acqua e medicine a una popolazione sotto assedio, significa che non possiamo raggiungere i bambini in tutta Gaza nella misura richiesta. La nostra capacità di adempiere al nostro dovere di mantenere i nostri team al sicuro è stata distrutta. La nostra responsabilità collettiva di proteggere i più piccoli è stata vanificata. Che tipo di futuro dovranno affrontare i bambini che sopravvivranno a questa violenza? Hanno perso le loro famiglie, le loro case e scuole sono state distrutte, hanno subito danni mentali inimmaginabili. Non possiamo lasciare che perdano la speranza che il mondo agisca e che l'umanità prevalga. Dobbiamo tenere conto delle lezioni del passato e prevenire il verificarsi di 'crimini atroci'. Oggi ho ricevuto questo messaggio dai nostri operatori nei Territori palestinesi occupati: 'Stiamo fallendo con i bambini di Gaza'. Purtroppo, però è fuori dal nostro controllo. Il mondo ha la responsabilità di agire immediatamente", ha aggiunto. (segue) (Com)