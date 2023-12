Medio Oriente: Save the Children, offensiva Israele mina capacità di fornire assistenza a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children è pronta ad aumentare il suo sostegno ai bambini che riusciranno a sopravvivere e avranno bisogno di assistenza umanitaria. Ma le condizioni di base per raggiungere le famiglie devono essere stabilite dalla comunità internazionale. Save the Children fornisce servizi essenziali e sostegno ai bambini palestinesi dal 1953. Il team di Save the Children nei Territori palestinesi lavora 24 ore su 24, predisponendo aiuti vitali per sostenere le persone bisognose e per trovare un modo per far arrivare assistenza a Gaza. (Com)