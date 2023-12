Napoli: villaggio Coldiretti, domani in piazza i segreti per un albero di Natale perfetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segreti per un albero di Natale perfetto, dalla scelta della pianta migliore agli addobbi green fino alla gestione negli spazi di casa, in uno dei momenti più importanti dell’anno per le famiglie italiane, vengono svelati domani venerdì 8 dicembre alle ore 9 al Villaggio della Coldiretti a Napoli in piazza Municipio con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme a migliaia di agricoltori e cittadini per celebrare i simboli del Natale con la prima scuola di addobbo al naturale aperta dalle donne e dai giovani della Coldiretti e il presepe vivente con gli antichi mestieri della tradizione contadina. Nel giorno dell’Immacolata dedicato tradizionalmente dalle famiglie italiane all’acquisto e alla preparazione dell’albero di Natale, sarà allestito un maxi vivaio con l’esposizione di tutte le diverse varietà di abeti e i tutor del verde in azione per consigliare su come scegliere l’albero più giusto per la propria casa, come posizionarlo, come addobbarlo, come curarlo perché rimanga sempre bello e come gestirlo dopo le feste. Sarà possibile anche ammirare il presepe vivente del ‘700 napoletano. Per l’occasione verrà diffuso il report della Coldiretti/Ixe’ su “Natale, i simboli degli italiani” con dati sugli acquisti, sulla sfida fra albero e presepe e sugli effetti dei cambiamenti climatici. (segue) (Ren)