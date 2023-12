Scuola: Bonafoni (Pd), decisione di Roma su dimensionamento sconfessa amministrazione Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "la delibera approvata pochi minuti fa in giunta, con la quale Roma Capitale decide di non assecondare il piano di tagli alla scuola voluto dal ministro Valditara è la migliore risposta all'atteggiamento mantenuto dal presidente della Regione Rocca e dalla sua maggioranza, che proprio questa settimana per assecondare le politiche della destra al governo, hanno presentato un piano di dimensionamento scolastico che nel Lazio taglia ben 37 istituzioni scolastiche". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Marta Bonafoni. "Un plauso all'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e all'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, che invece hanno saputo avviare un dialogo con le scuole e i Municipi, per capire le reali esigenze dei territori. La decisione assunta che interviene su due sole scuole difende il diritto allo studio e promuove l'idea della scuola come motore per offrire opportunità a tutti e a tutte e combattere così le disuguaglianze", conclude.(Com)