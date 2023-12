Germania: crisi bilancio, presidente Steinmeier incontrerà ministro Economia Habeck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di bilancio in Germania sarà al centro dell'incontro tra il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, in programma a Berlino per domani 8 dicembre. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che per il dicastero guidato dall'esponente dei Verdi si tratta di un colloquio “di routine”. Per Steinmeier, la questione principale è capire come e se il governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz uscirà dalla crisi dei conti pubblici. A tal fine, il capo dello Stato tedesco ha di recente ricevuto lo stesso capo dell'esecutivo federale e incontrerà prossimamente sia il ministro delle Finanze, Christian Lindner, sia Friedrich Merz, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), principale partito di opposizione al Bundestag. Il presidente tedesco intende farsi un quadro della situazione perché dovrebbe intervenire qualora la crisi di bilancio provocasse una crisi di governo. In tal caso, Steinmeier potrebbe mediare per superare questo sviluppo o sciogliere il Bundestag e indire elezioni anticipate. (Geb)