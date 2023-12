Ucraina: commissione parlamentare Difesa Bulgaria approva fornitura di sistemi antiaerei obsoleti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare di Difesa della Bulgaria ha approvato oggi la fornitura all’Ucraina di sistemi missilistici antiaerei obsoleti. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. La proposta è stata elaborata da Gerb, Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica e dal Movimento per i diritti e le libertà, e prevede anche l’addestramento dei piloti ucraini per i caccia F-16. Le tre formazioni politiche propongono anche che ogni anno in Bulgaria vengano addestrate fino a quattro unità militari ucraine meccanizzate o di fanteria, per un totale di 160 militari. (Seb)