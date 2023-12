Milano: Passera, ci siamo cercati volutamente recessione, ma Paese tiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci siamo cercati “volutamente un po’ di recessione per abbassare l’inflazione, non stiamo investendo su tutte le cose di lungo termine, però il Paese sta tenendo. Lo sento tra le aziende e le imprese una grande voglia di continuare ad andare avanti. L’Italia come esportatore c’è alla grande”. Lo ha detto il Ceo di Illimity Corrado Passera al suo arrivo alla Scala per la prima del Don Carlo risponde a chi gli ha chiesto come vede il Paese. (Rem)