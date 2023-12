© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa palestinese ha espresso oggi la propria preoccupazione per l'operatore sanitario Awni Khattab, responsabile del Centro medico di emergenza di Khan Younis, arrestato due settimane fa dalle Forze di difesa di Israele (Idf). In un post su X (ex Twitter), la Mezzaluna rossa palestinese ha riferito di non avere alcuna informazione sulla posizione attuale di Khattab. (Res)