Energia: Schlein, non bastava tassa Meloni a famiglie, ora arriva regalo Natale a società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bastava accanirsi sulle famiglie dicendo "no" alla proroga del mercato tutelato di luce e gas chiesta dal Pd e di fatto imponendo una tassa Meloni sulle bollette: “ora arriva anche il regalo di Natale per le società energetiche alle quali la proroga è stata invece concessa eccome: potranno evitare di pagare l'ultima tranche della tassa sugli extra profitti che doveva essere versata entro il 30 novembre”. Così in una nota Elly Schlein, segretaria del Partito democratico. “La conseguenza è che avranno un beneficio di almeno 450 milioni per i bilanci 2023. Per il governo Meloni è più facile pescare nelle tasche delle famiglie, che toccare gli extraprofitti delle società energetiche. Forte coi deboli e debole coi forti", aggiunge. (Rin)