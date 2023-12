Ue: Passera, da sovranismo c’è rischio, ma governo italiano chiaramente europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal sovranismo “c’è un rischio, ma l’Europa lo sa reggere e l’Italia ha una maggioranza chiaramente positiva, europeista e concreta". Lo ha detto il Ceo di Illimity ed ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera al suo arrivo alla Scala per la prima del Don Carlo rispondendo a chi gli ha chiesto se sia preoccupato dai rigurgiti sovranisti in Europa. Gli antieuropeisti, ha aggiunto, “ci sono sempre ma noi sapremo isolarli”. (Rem)