Violenza donne: Zanella (Avs), bene Concia a guida progetto

- Femminista ed esperta di formazione, Paola Concia “è una ottima scelta per guidare il progetto 'Educare a relazioni' del ministero dell'Istruzione”. Lo afferma in una nota la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, componente della commissione Femmicidio. “Occorre una visione chiara della differenza tra i sessi per educare ad accettarla e lei ha la giusta visione. Auguri, farà un buon lavoro”, aggiunge. (Rin)