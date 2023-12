Medio Oriente: Renzi, si arrivi a “due popoli, due stati” dopo sconfitta Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera inizia Hannukkah, la tradizionale ricorrenza ebraica, una festa di luce e di speranza che unisce tutto il popolo ebraico. “Che la festa quest'anno sia momento di riflessione e di impegno rinnovato per la liberazione dei 138 civili ancora in ostaggio dei terroristi di Hamas. Che rivedano la luce presto, fuori dai maledetti tunnel. E che sconfitti i terroristi di Hamas finalmente si arrivi a ratificare il principio: due popoli, due stati”. Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “L'ambasciata israeliana a Roma poco fa si è illuminata di arancione, il colore dei capelli dei bambini della famiglia Bibas, interamente sequestrata da Hamas, per rilanciare l'appello per la liberazione di tutti i civili tenuti in ostaggio dai terroristi di Gaza”, aggiunge. (Rin)