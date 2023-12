Fisco: Onori (M5s), su rientro cervelli accolte richieste M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il taglio operato dal governo anche sulle agevolazioni a favore dei lavoratori impatriati, denunciato subito dal M5s, meritava un'immediata azione di contrasto. Abbiamo assistito a un modo di procedere approssimativo e raffazzonato, che non ha mai smesso di alimentare il panico presso una vasta platea di potenziali beneficiari della precedente versione dell'agevolazione. Per questo il M5s ha presentato in commissione Finanze della Camera un parere alternativo a quello della maggioranza, proprio per stigmatizzare il peggioramento complessivo del regime". Lo comunica, in una nota, Federica Onori, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione esteri della Camera. "Detto questo, grazie alla nostra insistenza, nel parere di maggioranza allo schema di decreto legislativo che attua la delega fiscale in tema di fiscalità internazionale, sono state recepite alcune nostre richieste che, se accolte dal governo, contribuirebbero concretamente a temperare la penalizzazione derivante dal nuovo regime - prosegue la parlamentare -. Sono così state accolte le richieste di ampliare una sorta di regime transitorio per far sì che chi aveva già maturato la decisione di trasferirsi in Italia, ma non aveva fatto in tempo a trasferire la residenza anagrafica entro fine 2023, possa usufruire della precedente e più ampia agevolazione completando la procedura nel 2024; di valorizzare il principio del radicamento consentendo la fruizione di un regime agevolato a chi acquista casa o diventa genitore in Italia; di ampliare la detassazione a beneficio dei soggetti che rientrano trasferendosi nel Mezzogiorno o nelle aree interne. Da valutare positivamente il recepimento della richiesta di riconoscere le agevolazioni anche a chi si trasferisce in Italia continuando a lavorare per la stessa azienda per cui lavorava all'estero. Adesso - conclude Onori - ci auguriamo che il governo voglia prendere in considerazione queste richieste per migliorare il quadro che emerge dal decreto legislativo". (Com)