Viabilità: Roma servizi per la Mobilità, le chiusure al traffico nel giorno dell'Immacolata

- Domani, per la festa dell'Immacolata, Papa Francesco si recherà attorno alle 15 nella Basilica di Santa Maria Maggiore poi in piazza di Spagna. Tra le 12 e le 17 chiusure al traffico interesseranno piazza Santa Maria Maggiore, via del Tritone e via del Traforo. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee del trasporto pubblico. Domani, sempre la festa dell'Immacolata, sarà chiusa al traffico via Tiburtina tra piazzale Tiburtino e via dei Marrucini/via dei Sardi. Bus deviati. Domani, così come nelle giornate del 10,17, 24 e 31 dicembre, viale XVII Olimpiade sarà chiusa al transito veicolare per lo svolgimento del mercatino natalizio. Bus deviati. Domenica, dalle 16, in piazza Barberini è prevista una festa religiosa organizzata dalla Comunità Ebraica. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Lo si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. (Com)