Tunisia: Istituto italiano, sabato 9 dicembre l'ultimo incontro di "Calvino a Tunisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo incontro del ciclo "Calvino a Tunisi" dedicato all'Esattezza, e organizzato dall'Istituto italiano di cultura della capitale tunisina, consente ai lettori e alle lettrici di Italo Calvino di aprire uno spiraglio sul laboratorio dell'immaginazione dello scrittore. Lo ha riferito lo stesso Istituto italiano di cultura di Tunisi in una nota, aggiungendo che Calvino "nelle sue opere ha sempre espresso la tensione tra il bisogno di dare ordine alle cose attraverso il linguaggio, e il groviglio delle esistenze umane". Per Calvino, solo la letteratura poteva rappresentare l’argine e la difesa contro il disfacimento del linguaggio che avvertiva nella società a lui contemporanea: “la letteratura è la terra promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere”, si legge nella nota. Durante l'evento, che si terrà sabato, 9 dicembre, all’Istituto italiano di cultura di Tunisi, interverranno: Amira Ghenim, scrittrice e docente di linguistica all’Università di Sousse; e Barbara Teresi, traduttrice italiana del romanzo di Ghenim “La casa dei notabili”, finalista al Premio internazionale per la letteratura araba 2021. (Tut)