Ucraina: istituto Iw, aiuti militari diminuiti di circa il 90 per cento tra agosto e ottobre

- Gli aiuti militari dei Paesi occidentali per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, sono diminuiti tra agosto e ottobre scorso di circa il 90 per cento su base annua. In questo periodo, le forniture di armi e materiali all'ex repubblica sovietica hanno toccato il valore minimo di 2,11 miliardi di euro. È quanto afferma l'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), secondo cui i dati “confermano” che i sostenitori dell'Ucraina sono divenuti “più titubanti negli ultimi mesi”. Data l’incertezza su ulteriori aiuti militari dagli Stati Uniti, il Paese può soltanto sperare che l’Ue approvi le forniture da 50 miliardi di euro annunciate da tempo. Per l'Ifw, “un altro ritardo rafforzerebbe notevolmente la posizione” del presidente russo Vladimir Putin. Intanto, tra agosto e ottobre, gli Stati membri dell'Ue hanno stanziato 780 milioni di euro per le armi pesanti destinate all'Ucraina, superando i 500 milioni di euro mobilitati allo stesso scopo dagli Usa. (Geb)