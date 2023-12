I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: caso Al Hassan, Cpi si esprimerà il 18 gennaio su accuse di crimini di guerra e contro l'umanità - La Corte penale internazionale (Cpi) si esprimerà il prossimo 18 gennaio sul caso del maliano Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (noto come “Al Hassan”), sotto processo per il suo presunto coinvolgimento in crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Timbuctù tra il 2012 e il 2013 nel quadro della sua adesione alla Corte islamica della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Apa”, ricordando che l'imputato è stato arrestato il 31 marzo del 2018 dopo che un mandato di arresto internazionale era stato emesso quattro giorni prima. Il suo processo si è aperto il 14 luglio 2020 e nella prima fase ha visto testimoniare contro di lui circa 50 persone e in sua difesa 22. Gli avvocati della difesa rappresentano un totale di 2.196 vittime. La presentazione delle prove a carico dell'imputato presso la Camera di primo grado della Cpi incaricata di esaminare il caso si è conclusa lo scorso 8 febbraio. La Corte che lo giudicherà è formata da tre magistrati - il giudice capo Antoine Kesia-Mbe Mindua, il giudice Tomoko Akane ed il giudice Kimberly Prost - per garantire l'equità del processo e il rispetto dei diritti di entrambe le parti a processo. (segue) (Res)