I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciad: commissione diritti umani esorta governo a rispettare risarcimento vittime proteste - La Commissione nazionale del Ciad per i diritti umani (Cndh) ha chiesto alla giunta militare al potere di tutelare le vittime ed i familiari delle vittime delle proteste tenute il 20 ottobre 2022 contro il governo, garantendo loro il dovuto risarcimento. In un comunicato, l’organismo ha così reagito all’adozione di una legge che prevede l’amnistia per i reati commessi durante le manifestazioni antigovernative dello scorso anno, che hanno visto la violenta repressione da parte delle forze di sicurezza. In quell'occasione, in cui i manifestanti protestavano contro il prolungamento al potere del periodo di transizione della giunta salita al potere dopo la morte dell’ex presidente Idriss Deby, sono morte secondo le fonti fra le 75 e le 300 persone. Le autorità processarono in seguito quasi 500 persone, condannandone la maggior parte prima di graziarli con l'amnistia. (segue) (Res)