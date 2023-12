I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: Corte di giustizia Cedeao dichiara “inammissibili” le richieste di Niamey contro le sanzioni - La Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) si è pronunciata oggi ad Abuja sul ricorso del Niger contro le sanzioni imposte dall'organizzazione regionale al Niger in seguito al colpo di Stato del 26 luglio, giudicando “inammissibili” le richieste di Niamey. Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte ha stabilito che le attuali autorità statali nigerine non hanno la legittimazione ad adire la Corte di giustizia della Cedeao, avendo preso il potere con la forza e non essendo pertanto riconosciute dallo statuto dell'organizzazione né da tutti i protocolli firmati dal Niger. Gli avvocati dello Stato del Niger avevano sostenuto la gravità della situazione nel Paese e le drammatiche conseguenze delle sanzioni per la popolazione. Oltre alle autorità nigerine, altri sette soggetti si sono associati alla richiesta esaminata dal tribunale, tra cui la Compagnia elettrica del Niger o la Camera di commercio. Pronunciando la sentenza, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che anche gli interessi di queste ultime “convergano con quelli dello Stato del Niger, scarsamente rappresentato dai militari”, pertanto anche le loro richieste sono state ritenute irricevibili. Il merito del fascicolo non verrà dunque esaminato. Il Niger e le sanzioni dovrebbero essere al centro delle discussioni che si terranno domenica prossima ad Abuja, dov'è in programma il vertice Cedeao. Nel frattempo il presidente togolese Faure Gnassingbé, nominato mediatore regionale per il Niger, ha rinviato il viaggio a Niamey previsto per oggi. (segue) (Res)