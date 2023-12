© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: primo ministro discute con ambasciatore russo questioni economiche tra i due paesi - Il primo ministro libico del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Al Dabaiba, ha discusso con l'ambasciatore della Russia in Libia, Aydar Aganin, delle questioni economiche tra Mosca e Tripoli. Lo ha reso noto Gun sul profilo Facebook, in cui si spiega che l’ambasciatore russo "ha confermato il ritorno dell'ambasciata a Tripoli con tutto il personale", e viene sottolineato, inoltre, “il desiderio della Russia di cooperazione economica e accademica tra i settori pubblico e privato dei due Paesi”. L'ambasciatore avrebbe espresso il suo sostegno rispetto "agli sforzi dell'inviato dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, per tenere elezioni secondo leggi eque”. Durante l'incontro, Al Dabaiba ha sottolineato la posizione ferma di Tripoli riguardo il conflitto nella Striscia di Gaza tra l’esercito israeliano e il movimento islamista palestinese Hamas, esprimendo “soddisfazione per la posizione russa" e chiedendo "una posizione internazionale unificata sulla questione palestinese”. (segue) (Res)