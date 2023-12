I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Tunisia: firmato accordo di cooperazione nell'industria farmaceutica - Il ministro dell'Industria e della Produzione farmaceutica dell'Algeria, Ali Aoun, ha effettuato oggi una visita di lavoro in Tunisia, su invito dell'omologo tunisino, Ali Mrabet, ministro della Salute. Lo ha reso noto un comunicato del ministero algerino. I due hanno firmato un accordo di cooperazione nel campo della produzione e del controllo dei farmaci, concordando, inoltre, di potenziare la produzione e commercializzazione dei farmaci nei rispettivi Paesi. Durante la riunione di lavoro, i due ministri hanno scambiato punti di vista sui mezzi e i metodi di gestione e produzione dei medicinali, esortando i membri delle delegazioni a intensificare gli sforzi e a cooperare ulteriormente per garantire prodotti farmaceutici di alta qualità e a prezzi accessibili. Questa visita rientra nel quadro del potenziamento delle relazioni bilaterali tra l'Algeria e la Tunisia, in particolare nel settore della salute. (segue) (Res)