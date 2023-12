I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Società tunisina dello zucchero, inizio dei lavori di manutenzione - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied ha disposto che òa Società tunisina dello zucchero (Sts) metta in atto soluzioni a breve termine per contrastare il problema della carenza di zucchero nel Paese. Lo ha riferito oggi l'amministratore delegato della Sts, Mohamed Bahri Gabsi, intervenendo all'emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm". Durante l’intervento ha parlato del suo incontro con il presidente Kais Saied, che lunedì ha effettuato una visita non annunciata allo zuccherificio di Béja. Gabsi ha fatto sapere che il capo dello Stato gli ha permesso di mettere in atto “soluzioni a breve termine al problema della carenza di zucchero nel Paese”, sottolineando che sono state discusse anche "soluzioni strutturali a medio e lungo termine". Gabsi ha aggiunto: "Verranno prese decisioni amministrative che avranno un impatto finanziario sulla fabbrica. Dopodiché, entreremo in una fase di manutenzione che durerà un mese e mezzo massimo due”. L’amministratore delegato ha poi concluso dicendo che “saranno intraprese altre importanti riforme per garantire che la produzione riprenda a un ritmo normale. Lo zucchero sarà importato per soddisfare le esigenze del mercato". (segue) (Res)