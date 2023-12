© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministra Finanze si affida ai Paesi amici per finanziare deficit di bilancio - La Tunisia ha bisogno di oltre 28 miliardi di dinari (8,3 miliardi di euro) per finanziare il deficit di bilancio e rimborsare il debito estero. Lo ha detto la ministra della Finanze della Tunisia, Sihem Nemsia, auspicando il sostegno dei Paesi amici, durante l'esame della legge finanziaria 2024 in parlamento, secondo quanto ha reso noto il sito web d'informazione tunisino “Tunisie Numerique”. "La Tunisia fa affidamento sulle sue relazioni diplomatiche per ottenere risorse e garanzie esterne per finanziare il bilancio, ma dobbiamo rafforzare la cultura del lavoro tra i tunisini per creare ricchezza", ha sottolineato la ministra delle Finanze in risposta alle preoccupazioni dei deputati. (Res)