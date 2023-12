I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Americhe: Usa, Comando sud oggi in Guyana per esercitazioni militari congiunte - Il comando Sud degli Stati Uniti (Us South Command), in collaborazione con le forze di difesa della Guyana (Gdf), effettua oggi esercitazioni aeree militari sul territorio della Guyana. Un'attività, si legge in una nota pubblicata sulla pagina internet dell'ambasciata Usa a Georgetown, parte "degli impegni e operazioni di routine" organizzati per "rafforzare il partenariato in materia di sicurezza" tra i due Paesi. Oltre a questa esercitazione, il Comando Sud segnala che porterà avanti la collaborazione con la Gdf anche dei settori della prevenzione delle catastrofi, della sicurezza aerea e marittima e del contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali". La Guyana è in questi giorni protagonista di una tensione con il confinante Venezuela, il Paese che rivendica piena sovranità sul Territorio Esequibo, una regione ricca di risorse naturali che rappresenta il 70 per cento circa del territorio ritenuto nazionale. Ieri il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, aveva detto che la Casa Bianca segue "con grande attenzione" gli sviluppi nella regione. “La situazione è preoccupante: non vogliamo vedere episodi di violenza o l’esplosione di un conflitto”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sono in contatto con tutti i partner nella regione. Gli Stati Uniti hanno garantito sostegno alla richiesta di Georgetown di risolvere la contesa attraverso gli strumenti della giustizia internazionale. (segue) (Res)