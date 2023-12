© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela-Guyana: Caracas condanna presenza Comando sud in territorio Esequibo - Il governo del Venezuela condanna la decisione del presidente della Guyana, Irfaan Alì, di aver autorizzato il comando sud degli Stati Uniti a compiere una esercitazione militare nel Territorio Esequibo, la regione ricca di risorse naturali oggetto di una contesa binazionale. "Il Venezuela condanna il fatto che presidente della Guyana, Irfaan Alì, abbia permesso la presenza del Comando Sud degli Stati Uniti nel territorio della Guayana Esequiba, un territorio contestato", ha scritto il ministro degli Esteri, Yvan Gil, in una nota. Per Caracas la presenza di un terzo Paese nella zona, aumenta la tensione nella zona, un errore che si somma alla "condotta illegale di concedere diritti di sfruttamento del petrolio alla Exxon Mobil in un mare i cui confini devono ancora delimitati". Il Venezuela "denuncia alla comunità internazionale e in particolare alla Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) l'atteggiamento imprudente della Guyana, che minaccia la zona di pace che si è delineata nella regione". (segue) (Res)