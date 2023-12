© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: ong, arrestato presidente dell'associazione fondata da Machado - Le autorità del Venezuela hanno arrestato Roberto Abdul-Hadi, presidente di Sumate, associazione fondata dalla leader oppositrice, Maria Corina Machado. Lo ha reso noto la moglie attraverso Foro Penal, organizzazione non governativa tra le più impegnate nel monitoraggio dei diritti civili. Abdul-Hadi era uno dei tre funzionari di Sumate - assieme al coordinatore Henry Alviarez e al politologo Pedro Urruchurtu -, colpito da un ordine di arresto emesso dal procuratore generale, Tarek William Saab. Su di loro grava l'accusa di aver partecipato a una trama di "cospirazione" ordita in primo luogo dalla compagnia statunitense ExxonMobil per difendere le ragioni della Guyana nella contesa sul Territorio Esequibo. (segue) (Res)