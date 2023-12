I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Spagna: re Felipe parteciperà alla cerimonia di insediamento di Milei - Il re di Spagna, Felipe VI, parteciperà questa domenica alla cerimonia di insediamento del presidente argentino, Javier Milei. Il re rappresenta tradizionalmente la Spagna a questo tipo di eventi dal 1996, prima come principe delle Asturie e poi come sovrano. Quest'anno ha già partecipato all'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile e Santiago Pena in Paraguay. (Res)