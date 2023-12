I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ambasciatrice palestinese in Italia plaude a iniziativa Guterres su cessate il fuoco - L'ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, ha accolto con favore l'iniziativa del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di portare all'attenzione del Consiglio di sicurezza la drammatica situazione della Striscia di Gaza. Lo riferisce in una nota la rappresentanza diplomatica a Roma. "Mi auguro che la comunità internazionale, compresa l’Italia, risponda positivamente alla sua richiesta di un cessate il fuoco immediato per scongiurare una catastrofe umanitaria, quando sotto le bombe israeliane abbiamo già perso almeno 16.400 persone, di cui circa il 70 per cento donne (più di 4 mila) e bambini (più di 8 mila). Adesso basta, è ora che gli attori internazionali prendano sul serio le proprie responsabilità e lavorino sodo per porre fine all’occupazione israeliana, raggiungere la pace nella regione e consentire al popolo palestinese di perseguire la prosperità come qualunque altro popolo al mondo", ha affermato Odeh. Nel corso della riunione di mercoledì, 6 dicembre, Guterres ha invocato l'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite allertando il Consiglio di sicurezza sulla situazione umanitaria a Gaza e sollecitando l'organismo a promuovere un cessate il fuoco. (segue) (Res)