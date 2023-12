© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Netanyahu, in caso di guerra di Hezbollah il sud del Libano sarà come Gaza - Se il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah "sceglierà di iniziare una guerra totale, trasformerà da solo Beirut e il Libano meridionale, non lontano da qui, in Gaza e Khan Yunis". Lo ha detto oggi il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una valutazione operativa con il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e il capo di Stato maggiore, generale Herzi Halevi, secondo una nota stampa dell'esecutivo israeliano. Il capo dell'esecutivo ha fatto riferimento all'operazione aerea e terrestre a Gaza lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf), dopo l'attacco del gruppo islamista palestinese del 7 ottobre scorso. Netanyahu ha visitato, insieme al comandante del Comando Nord, colonnello Uri Gordin, una batteria di artiglieria nell'Alta Galilea, dove ha parlato con i soldati riservisti di fanteria e artiglieria che hanno prestato servizio in prima linea negli ultimi due mesi al confine libanese. (segue) (Res)