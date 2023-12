© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: patriarca Libano Rai, temiamo un'estensione della guerra di Gaza - Il patriarca maronita del Libano, Bechara Rai, ha annunciato oggi che "la guerra distruttiva non si limita" alla Striscia di Gaza, esprimendo la propria preoccupazione per un'estensione del conflitto e auspicando la pace. Nel corso del suo tour di solidarietà con la popolazione del sud del Libano, avvenuto oggi nella città di Tiro, Rai ha affermato: "Ciò a cui stiamo assistendo non è soggetto ad alcuna legge internazionale o umanitaria", aggiungendo che "la regione sta pagando il prezzo di una guerra brutale che non rispetta i diritti di un popolo". Si tratta della prima visita del patriarca nel sud del Libano da quando, l'8 ottobre scorso, sono iniziati gli scontri tra Israele e il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, un giorno dopo l'inizio della guerra tra lo Stato ebraico e il movimento islamista palestinese Hamas. (segue) (Res)