- Thailandia-Myanmar: incontro ministri Esteri, da Bangkok “buona volontà” e sostegno a processo pace - Il ministro degli Esteri e vicepremier della Thailandia, Parnpree Bahiddha-Nukara, ha avuto oggi un incontro bilaterale con l’omologo del Myanmar, Than Swe, a Pechino, a margine dell’ottava riunione ministeriale della Cooperazione Mekong-Lancang (Mlc). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri thailandese. Il rappresentante di Bangkok, si legge nella nota, ha espresso apprezzamento per l’assistenza ricevuta nel rimpatrio dei connazionali dal distretto di Laukkaing, nello Stato birmano di Shan. È stata anche ribadita la “buona volontà” della Thailandia nei confronti del Myanmar e il sostegno al processo di pace. Le parti “hanno concordato di lavorare insieme per aumentare l’assistenza umanitaria, in linea con l’attuazione del Consenso in cinque punto dell’Asean, per coloro che vivono lungo la frontiera Thailandia-Myanmar”. (segue) (Res)