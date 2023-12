© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Singapore: annunciato accordo di esenzione visto per soggiorni sino a 30 giorni - Singapore e la Cina hanno annunciato oggi di aver raggiunto accordo reciproco di esenzione dal visto della durata di 30 giorni per i detentori di passaporti emessi dai rispettivi Paese, in un contesto di progressivo miglioramento della connettività aerea nel periodo post-pandemico. L’intesa è stata annunciata durante il 19mo incontro del Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale (Jcbc) – il forum bilaterale annuale di più alto livello tra i due Paesi – tenuto presso l'Hilton Tianjin Eco-City hotel, e culminato nella firma di diversi accordi. Quello di oggi è il primo incontro del Jcbc presieduto congiuntamente dal vice primo ministro cinese Ding Xuexiang e dal vicepremier di Singapore Lawrence Wong. All'inizio dell'incontro, Ding ha sottolineato come il numero di studenti cinesi che studiano a Singapore abbia superato i 40.000, tornando essenzialmente ai livelli pre-pandemici. L’accordo di esenzione dal visto, ha aggiunto, offrirà "una maggiore comodità per gli scambi tra le persone". Wong ha dichiarato che Singapore spera di superare i livelli pre-pandemici in termini di connettività diretta dei voli. (segue) (Res)