- India: Kashmir, ministero Interno rivendica calo terrorismo, 41 episodi quest’anno - Dall’inizio dell’anno al 15 novembre nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir sono stati registrati 41 “episodi di terrorismo” e 44 scontri tra terroristi e forze di sicurezza e sono stati uccisi 13 civili e 20 tra militari e agenti di polizia. Lo ha riferito il sottosegretario del ministero dell’Interno dell’India, Nityanand Rai, nella risposta scritta inviata ieri a un’interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta. L’esponente del governo ha sottolineato che i dati sono in calo rispetto al 2022, quando si registrarono 125 “episodi di terrorismo”, 117 scontri, 31 vittime civili e 32 tra i membri del personale di sicurezza. L’esponente del governo ha rivendicato l’approccio di “tolleranza zero” nei confronti del terrorismo, con misure a tutto campo: contenimento, sorveglianza, intelligence, sicurezza diffusa, “operazioni preventive”, identificazione dei punti vulnerabili e sensibilizzazione degli uomini sul campo. Inoltre, Il sottosegretario ha citato una lunga serie di iniziative e progetti di sviluppo, finanziato da investimenti per 53,1935 miliardi di rupie a partire dall’anno fiscale 2019-20, di cui 20,7976 miliardi di rupie nell’esercizio 2023-24 in corso (dal primo aprile al 31 ottobre). (segue) (Res)