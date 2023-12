© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: Giornata mondiale diritti umani, Astana ribadisce impegno per tutela e riforme - Mentre si avvicina la celebrazione del 75mo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Kazakhstan ribadisce il suo impegno per il rafforzamento della tutela dei diritti umani e per le riforme democratiche, con l’ambizione di svolgere un ruolo guida nella regione dell’Asia centrale. Lo rende noto il governo di Astana in vista della ricorrenza del 10 dicembre. Il programma di riforme intrapreso dal Paese tiene conto di vari aspetti: dalla partecipazione democratica alla giustizia, dalla società civile alla cooperazione internazionale. La riforma costituzionale è stata convalidata dal referendum del 2022, con il sostegno di oltre il 77 per cento degli aventi diritto al voto. La supremazia della Costituzione e dello Stato di diritto è stata sancita l’anno scorso dall’istituzione della Corte suprema. Nell’amministrazione della giustizia è stato implementato un modello di procedura istruttoria a tre livelli, basato sulla divisione dei poteri tra l’organo inquirente, la procura e il tribunale. (Res)