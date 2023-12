Africa orientale: Pam, gravi inondazioni minacciano di peggiorare l’insicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inondazioni devastanti minacciano di peggiorare l’insicurezza alimentare in tutta l’Africa orientale, mentre le forti piogge colpiscono una regione che meno di un anno fa era nella morsa della siccità. È l'allarme lanciato oggi dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, che in un comunicato denuncia come il cambiamento climatico continui a devastare l’Africa orientale, una regione con emissioni minime ma che sopporta il peso maggiore dell’emergenza climatica globale. Cinque stagioni piovose consecutive, dal 2020 al 2022, hanno provocato una siccità devastante che ha spinto milioni di persone verso l’insicurezza alimentare e la malnutrizione mentre i mezzi di sussistenza sono stati distrutti su vasta scala, un danno che richiederà molti anni alle famiglie e alle comunità per riprendersi. Ora la nascente ripresa viene spazzata via dalle inondazioni. Dall’inizio delle piogge di ottobre-dicembre, afferma il Pam, le precipitazioni superiori alla media del 140 per cento hanno distrutto proprietà, infrastrutture e raccolti, oltre a spazzare via il bestiame. Sono andate perse anche decine di vite umane, mentre quasi 3 milioni di persone sono state colpite, di cui oltre 1,2 milioni costrette a lasciare le proprie case. (segue) (Res)