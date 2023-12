Africa orientale: Pam, gravi inondazioni minacciano di peggiorare l’insicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia, Etiopia e Kenya stanno sopportando il peso maggiore di questa crisi, seguiti da vicino da Sudan, Sud Sudan, Burundi e Uganda. Sfortunatamente, si prevede che le piogge persisteranno fino all’inizio del 2024. "L'Africa orientale è colpita dagli estremi del cambiamento climatico: la mancanza d'acqua o la troppa acqua si traducono in una catastrofe. Forti inondazioni stanno causando devastazione, dimostrando come un clima imprevedibile continui a punire la regione. Con maggiori precipitazioni previste, temo che il peggio deve ancora venire", ha affermato Michael Dunford, direttore regionale del Pam in Africa orientale. Il Pam ha fornito assistenza alimentare e in denaro a quasi 580 mila persone colpite dalle inondazioni nel Corno d’Africa, oltre a quelle sostenute attraverso le nostre operazioni di soccorso preesistenti. In Somalia e Burundi, l'agenzia alimentare dell'Onu ha fornito assistenza preventiva a 230 mila persone prima delle inondazioni, anche attraverso allarmi tempestivi e trasferimenti di denaro. Le persone hanno potuto utilizzare queste informazioni e denaro per prepararsi, spostandosi o acquistando forniture essenziali. Iniziative di azione preventiva come questa significano che meno persone necessitano di assistenza umanitaria dopo che si sono verificati disastri. (segue) (Res)